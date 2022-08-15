Олимпиец одобрил требование экс-главы WADA допустить россиян до турниров Биатлонист Тихонов одобрил требование экс-главы WADA Макларена допустить россиян к соревнованиям

Фото: Martin Hoffmann/imago sportfotodienst/Global Look Press

Ричард Макларен (справа)

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов одобрил требование экс-главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена допустить россиян к международным соревнованиям. В разговоре с «Газетой.Ru» бывший биатлонист отметил, что в большом спорте важна конкуренция и российские спортсмены могут ее составить.

Я уже говорил неоднократно, что они придут к тому, что россиян необходимо допускать до международных соревнований. Это телевидение, это конкуренция. Кто может составить конкуренцию на международной арене? Россия! — сказал он.

По словам бывшего главы Союза биатлонистов России, те, кто запретил россиянам соревноваться на международной сцене, «придут и еще приползут на коленях». Тихонов убежден, что для россиян откроют все двери, а запреты будут сняты. Он также заявил, что необходимо подать в суд на спортивные организации, решившие отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

Я бы еще вдобавок подал в суд на те федерации, которые решили отстранить россиян. И не надо этого стесняться! — подытожил он.

2 марта стало известно, что российские биатлонисты и официальные лица отстранены от международных соревнований решением Исполнительного совета Международного союза биатлонистов (IBU). До этого на международных турнирах лишились права выступать футболисты, хоккеисты, лыжники и целый ряд представителей других видов спорта.