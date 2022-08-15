Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов одобрил требование экс-главы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена допустить россиян к международным соревнованиям. В разговоре с «Газетой.Ru» бывший биатлонист отметил, что в большом спорте важна конкуренция и российские спортсмены могут ее составить.

Я уже говорил неоднократно, что они придут к тому, что россиян необходимо допускать до международных соревнований. Это телевидение, это конкуренция. Кто может составить конкуренцию на международной арене? Россия!сказал он.

По словам бывшего главы Союза биатлонистов России, те, кто запретил россиянам соревноваться на международной сцене, «придут и еще приползут на коленях». Тихонов убежден, что для россиян откроют все двери, а запреты будут сняты. Он также заявил, что необходимо подать в суд на спортивные организации, решившие отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

Я бы еще вдобавок подал в суд на те федерации, которые решили отстранить россиян. И не надо этого стесняться! — подытожил он.

2 марта стало известно, что российские биатлонисты и официальные лица отстранены от международных соревнований решением Исполнительного совета Международного союза биатлонистов (IBU). До этого на международных турнирах лишились права выступать футболисты, хоккеисты, лыжники и целый ряд представителей других видов спорта.