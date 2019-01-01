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«Спартак» исключил Ерёменко из заявки на сезон

Сергей Ерёменко instagram.com/seremenko14

Сергей Ерёменко

спорт [ версия для печати ]

Футбольный клуб «Спартак» исключил из заявки полузащитника Сергея Ерёменко. Игрок является младшим братом хавбека московской команды Романа Ерёменко.

В сезоне 2018/2019 спортсмен 10 раз выходил на поле в составе дубля «народной команды», забил один мяч, а также сыграл семь матчей за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге.

По предварительной информации, Сергей Ерёменко может расторгнуть контракт со столичным клубом зимой 2019 года.

Руководство «Спартака» приняло решение отозвать 19-летнего игрока из заявки на сезон, сообщает официальный сайт Российской премьер-лиги.

Ранее News.ru сообщал о трансферных интересах «Зенита». Футбольный клуб намерен приобрести Луку Тусара, выступающего за французский «Лион».


#футбол #спорт #Спартак
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