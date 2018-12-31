«Зенит» обратил внимание на полузащитника «Лиона»

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Лука Тусар

Футбольный клуб «Зенит» интересуется игроком французского «Лиона» Лукой Тусаром. Один из лидеров Лиги 1 занимает третье место в национальном чемпионате.

Тусар в сезоне 2018/2019 принял участие в 15 матчах, но не смог отметиться результативными действиями, пишет L’Equipe.

По данным издания, в сферу интересов Санкт-Петербурга попал ещё один представитель Пятой республики, однако его имя не раскрывается. Спортсмен выступает за пределами родной страны.

Ранее News.ru сообщал о трансферной стоимости игрока «Зенита» Леандро Паредеса в случае перехода в другой клуб. Полузащитника оценили в €44 млн.