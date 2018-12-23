Слуцкая отказала Медведевой в возвращении

https://news.ru/storage/news/36150ba25d38a4f5d0e236be3fdf613f/48628d19-a7e6-4c37-a4d1-8e14eeb8d6e3_850.jpg Naoki Nishimura/Global Look Press

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая высказалась о выступлении серебряного призёра Олимпийских игр — 2018 Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске.

«Женя пытается возвращаться с начала сезона, и пока ни на одном старте мы это возвращение не увидели. Я не вижу, чтобы её катание как-то поменялось, несмотря на смену короткой программы и небольшие изменения в произвольной», — заметила она в интервью «Спорт-Экспрессу».

Слуцкая посоветовала Медведевой начинать готовиться к новому сезону, потому что её участия в международных стартах в этом году ждать не стоит.

Накануне на первенстве страны спортсменка заняла седьмое место (205,90). Причём после короткой программы она и вовсе была 14-й. Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Олимпийская чемпионка Алина Загитова осталась пятой (212,03).

Слуцкая также прокомментировала прокат Загитовой на ЧР, писал News.ru.