Слуцкая отказала Медведевой в возвращении

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая высказалась о выступлении серебряного призёра Олимпийских игр — 2018 Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске.
«Женя пытается возвращаться с начала сезона, и пока ни на одном старте мы это возвращение не увидели. Я не вижу, чтобы её катание как-то поменялось, несмотря на смену короткой программы и небольшие изменения в произвольной», — заметила она в интервью «Спорт-Экспрессу».
Слуцкая посоветовала Медведевой начинать готовиться к новому сезону, потому что её участия в международных стартах в этом году ждать не стоит.
Накануне на первенстве страны спортсменка заняла седьмое место (205,90). Причём после короткой программы она и вовсе была 14-й. Золото выиграла Анна Щербакова (229,78), серебро досталось Александре Трусовой (229,71), бронза — Алёне Косторной (226,54). Олимпийская чемпионка Алина Загитова осталась пятой (212,03).
Слуцкая также прокомментировала прокат Загитовой на ЧР, писал News.ru.