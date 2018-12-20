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Сломавшим карьеру Шипулина Фуркадом восхитились

Мартен Фуркад Eberhard Thonfeld/imago sportfotodienst/Global Look Press

Мартен Фуркад

спорт [ версия для печати ]

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился мнением о роли француза Мартена Фуркада в его карьере и карьере россиянина Антона Шипулина.

«Можно сказать, что он практически сломал карьеру мне, Шипулину. Мартен показал всем, что возможно быть лучшей версией себя в каждой гонке, он не признаёт плохих гонок», — сказал Бё «Матч ТВ».

Норвежец добавил, что готов заменить Фуркада на лидирующей позиции в мировом биатлоне.

Ранее появилась информация, что Фуркад может завершить карьеру после ЧМ-2020.

Француз — пятикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира и семикратный обладатель Большого хрустального глобуса. После двух этапов Кубка мира он отстаёт от Бё в общем зачёте на 56 очков.

Шипулин на протяжении нескольких сезонов был вторым в общем зачёте, проигрывая Фуркаду. В текущем сезоне он ещё не стартовал на этапах Кубка мира.

Бё призвал Фуркада дождаться его победы в Кубке мира, писал News.ru.


#биатлон #АнтонШипулин #МартенФуркад
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