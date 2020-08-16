Скончался бывший вице-президент СБР Дмитрий Алексашин

https://static.news.ru/photo/dbd883de-dfc7-11ea-9d12-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Алексашин Фото: russianbiathlon/vk.com

Один из основателей Союза биатлонистов России (СБР), его многолетний вице-президент, заслуженный тренер РФ Дмитрий Алексашин умер в возрасте 71 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

С момента основания СБР и до своих последних дней Алексашин «не мыслил себя вне биатлонной семьи». Несмотря на болезни, он продолжал приходить на работу и общаться с коллегами из регионов, ответственным за связь с которыми он был более 20 лет.

Неделю назад Алексашин перенёс инсульт, от которого так и не смог оправиться.

Союз биатлонистов России выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия Яковлевича, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве умер 17-летний футболист Михаил Колосов. Инцидент произошёл во время матча — у молодого спортсмена внезапно начались судороги. Он был доставлен в реанимацию, но медики не смогли спасти ему жизни.