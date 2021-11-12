Шома Уно выиграл Гран-при в Японии, Игнатов — четвёртый, Самарин — шестой

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В Токио завершился четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию. В соревнования мужчин первое место завоевал японец Шома Уно. Россияне не попали в тройку сильнейших.

Японец Шома Уно по сумме двух программ получил 290,15 баллов. На второй строчке остановился американец Винсент Чжоу. Его результат — 260,69. На третьей строчке расположился Чха Чжун Хван из Южной Кореи — 259,60.

Россияне не попали в тройку сильнейших. Макар Игнатов остановился на четвёртой строчке с результатом 257,20, Александр Самарин — на шестой (255,65).

Турнир проходил в Японии.

Ранее сообщалось, что российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов победил на этапе Гран-при в Японии. Общая сумма баллов спортсменов составила 215,44. Турнир прошёл в Токио.