Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли на этапе Гран-при в Японии

Фото: FRANCK ROBICHON/ТАСС

Официальный аккаунт команды Этери Тутберидзе в Instagram обратился к Дарье Усачёвой после травмы, из-за которой российская фигуристка была вынуждена сняться с этапа серии Гран-при в Японии. Коллектив пожелал здоровья фигуристке и отметил, что она ещё добьётся побед в спорте.

Даша, твои победы ждут тебя! Работаем дальше, — говорится в сообщении. Усачёва получила травму в результате неудачного падения с тройного флипа на разминке перед короткой программой на этапе Гран-при Японии....