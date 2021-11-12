Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли на этапе Гран-при в Японии

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов победил на этапе Гран-при в Японии. Общая сумма баллов спортсменов составила 215,44. Турнир проходил в Токио.
Второе место завоевал американский дуэт Мэдисон Чок и Эвана Бейтса. Они заработали 210,44 балла. На третьей строчке расположился дуэт из Великобритании. Лайла Фир и Льюис Гибсон показали результат 191,91.
Произвольная программа у мужчин на этапе Гран-при в Японии состоится 13 ноября в 13:35.
Ранее сообщалось, что официальный аккаунт команды Этери Тутберидзе в Instagram обратился к Дарье Усачёвой после травмы, из-за которой российская фигуристка была вынуждена сняться с этапа серии Гран-при в Японии. Коллектив пожелал здоровья фигуристке и отметил, что она ещё добьётся побед в спорте.