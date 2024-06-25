«Шмары», борец победил, не приехав: какими скандалами отметились Игры БРИКС

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Церемония закрытия Игр БРИКС в поселке Мирный Приволжского района Казани

В Казани завершились Игры БРИКС — крупные международные соревнования, которые в условиях почти полного отстранения от Олимпиады стали для россиян главными в сезоне. Как прошли сами Игры, чем они запомнятся и как жила столица Татарстана в дни соревнований — в материале NEWS.ru.

Кто выиграл Игры БРИКС

Сборная России обеспечила себе победу в медальном зачете за три дня до окончания соревнований. Уже к четвергу, 20 июня, российские спортсмены завоевали 173 золотые медали, опередив команду Белоруссии на 141 золото. В общей сложности на соревнованиях были разыграны 387 комплектов наград. К завершению Игр в активе россиян было 262 медали высшей пробы, белорусы улетели домой с 55 золотыми медалями, занявшие третье место китайцы — с 20.

Такой большой разрыв по медалям легко объясняется тем, что китайцы не привезли в Казань своих сильнейших спортсменов, которые сейчас в полном составе готовятся к Олимпийским играм в Париже. По той же причине практически не были представлены главные звезды ни у одной из команд, которые едут на ОИ. Олимпийцам на Игры БРИКС было непросто приехать, на страны оказывал давление МОК, о чем рассказал один из тренеров белорусских гребцов.

«В нашу федерацию пришло официальное письмо из Международной федерации каноэ (ICF), в котором прозвучали рекомендации не отправлять спортсменов на Игры БРИКС. Никаких запретов не было, только рекомендации. Но мы приняли решение не заявлять на соревнования в Казань тех, кто претендует на олимпийские лицензии. Не считаем правильным ставить под удар их участие в Олимпийских играх», — сказал тренер.

«Никто не был готов конкурировать, но это не наши проблемы»

Об уровне конкуренции на Играх БРИКС высказался посол соревнований Илья Захаров. Он признал, что соперничество не было по-настоящему серьезным, и обозначил причины этого.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Церемония закрытия Игр БРИКС в поселке Мирный Приволжского района Казани

«Мы рассылали письма вообще всем основным конкурентам, кто к нам мог приехать. К Играм БРИКС мы готовились на сто процентов! У нас [прыгунов в воду] в миксте прыгала одна пара. Ну как тут может быть виновата федерация [прыжков в воду]? А дайте тогда нам, пожалуйста, финансирование еще миллионов на 150. И тогда мы будем уговаривать... Вообще без проблем, мы поддержим кого угодно, привезем сюда, если у нашей федерации будет финансирование. Такое, например, как в футболе», — сказал Захаров «Спорт-Экспрессу».

Яркая иллюстрация уровня конкуренции на Играх БРИКС — случившееся на синхронном плавании. Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев стал победителем произвольной программы, но соревновался он сам с собой. Он был единственным участником программы и набрал 211,6542 балла.

Сам Мальцев отметил, что его не волнует отсутствие конкуренции. По словам спортсмена, он был настроен на то, чтобы показать максимально хорошее исполнение программы.

Как Игры БРИКС покорял отсутствующий борец

Еще больший курьез случился на соревнованиях по борьбе на поясах — корэш. Литовский спортсмен Андрюса Мажейка значился на сайте Игр БРИКС и был заявлен в весовой категории до 85 кг. В итоге он занял четвертое место на турнире. Неплохой результат. Особенно если учесть, что его не было на Играх.

На четвертьфинальный поединок литовец просто не вышел, поэтому судья отдал победу его сопернику Адилету Жанбыршы из Казахстана.

За право побороться за бронзу Мажейка должен был соревноваться со Степаном Карасени из Румынии. И на этот раз литовец победил. Дело в том, что его соперник тоже не вышел на поединок.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Борьба корэш

И наконец, в схватке за бронзу Мажейка проиграл Анвару Муратбеку Уулу из Киргизии. Снова по той же схеме: сам Андрюс не вышел, а его соперник получил победу без боя. Таким образом, Мажейка сумел выиграть один бой и занять четвертое место на Играх БРИКС, ни разу не появившись на ковре.

Тренер спортсмена Сергей Касимов заявил, что Андрюс уже несколько лет не выступает и, скорее всего, в Россию не ездил. В Литве также не знают, где он находился в последние три года, и в Казань они его не отправляли.

«Всякие шмары нам не нужны»

Большой резонанс вызвали слова комментатора Владимира Иваницкого, сказанные им на турнире Игр БРИКС по самбо. За них его отстранили от эфира. Вот что он заявил в момент выхода на поединок российского самбиста Кирилла Князькова:

«Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов», — сказал комментатор.

После того как скандал получил огласку, Иваницкий заявил корреспонденту NEWS.ru, что он не совершил ничего противозаконного.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Кирилл Князьков

«Да, меня отстранили, хотя я не совершил ничего криминального. Я это сказал еще в прошлую пятницу, прошла почти неделя. Шум поднялся только сегодня, хотя сказал я это давно. И у меня есть предположение, кто запустил эту шумиху. А самое смешное, что есть люди, которые хотят, чтобы я извинился. Но перед кем? Я кого-то лично оскорбил? Шмар, что ли? Спортсмена я не оскорблял, я им восхитился», — сказал Иваницкий.

Телекомментатор также посетовал на то, что после его высказываний в соцсетях поднялась большая волна. В конце концов он принес извинения за свои слова. Но пока он по-прежнему отстранен от комментирования.

Что случилось на художественной гимнастике

Там тоже не обошлось без скандальной ситуации. Сборная Армении сначала заявилась в полном составе, а потом снялась с Игр БРИКС в Казани из-за замены главного судьи турнира, рассказала «Матч ТВ» член команды Сильва Саргсян. По ее словам, изначально оценивать спортсменов должна была представительница Армении, но ее заменили на судью из Азербайджана.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на соревнованиях по художественной гимнастике Игр стран БРИКС в Казани

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер прокомментировала эту ситуацию сдержанно.

«Я не знаю, связано ли это с тем, что судья из Азербайджана. Это сказала девочка из Армении, но я не могу ни подтвердить это, ни опровергнуть. Команда Армении была заявлена в полном составе на все виды программ. Потом они снялись. Это их вопрос, не наш», — сказала она на пресс-подходе.

Как жила Казань во время Игр БРИКС

В Казани гостей всегда немало, но в дни Игр в центре города сложно было не встретить людей, причастных непосредственно к Играм БРИКС. Журналисты из Бразилии, спортсмены из Индии и Белоруссии — их мы встречали по вечерами вдали от спортивных объектов. Чемпионат Европы по футболу, проходящий в эти дни, собирал людей в барах каждый вечер.

Еще одна особенность Казани в дни проведения Игр — большое количество полиции в городе, особенно в районах спортивных объектов. На входе досматривали довольно дотошно, но для тех, кто ходит на футбольные матчи и летает на самолетах, ничего непривычного. Ни одной скандальной ситуации с болельщиками или гостями города замечено не было, следовательно организацию Игр можно назвать успешной. Во всяком случае эта составляющая Игр БРИКС была на более высоком уровне, чем спортивная.

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