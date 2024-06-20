«Всякие шмары нам не нужны»: как комментатор устроил скандал на Играх БРИКС

Фото: Игорь Уткин/ИТАР-ТАСС

Владимир Иваницкий

Игры БРИКС в Казани шли своим чередом, не без курьезов, но накануне разразился первый громкий скандал. Комментатор соревнований по самбо Владимир Иваницкий, сын легендарного советского борца Александра Иваницкого, был отстранен от работы за резкие высказывания в прямом эфире. Что именно сказал тележурналист и как он прокомментировал инцидент — в материале NEWS.ru.

Что произошло в прямом эфире на Играх БРИКС

Иваницкий сделал в прямом эфире ряд неодноначных заявлений во время выхода на поединок российского самбиста Кирилла Князькова.

«Красивый атлет, посмотрите какой. Жених настоящий. 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку. Но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов», — сказал комментатор.

Когда слова про «шмар» и «русов» разошлись по Сети, поднялась волна негодования. В результате Иваницкого отстранили от дальнейших эфиров на канале «Матч ТВ».

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Кирилл Князьков (Россия), завоевавший золотую медаль в соревнованиях по самбо среди мужчин (98 кг) стран БРИКС в Казани

Как Иваницкий объяснил свои слова про «шмар»

Комментатор пояснил в интервью изданию «Подъем», что под «шмарами» имел в виду «теток, которые вешаются на хороших парней».

«Я удивлен такому интересу. Во-первых, это прямой эфир. В прямом эфире все что угодно может быть. Кого я там этим мог задеть или оскорбить, я даже не представляю. Что там, шмары обиделись, что ли?» — воскликнул Иваницкий.

Что Иваницкий сказал об отстранении от эфира

После того как скандал получил огласку, Иваницкий заявил корреспонденту NEWS.ru в Казани, что он не совершил ничего противозаконного.

«Да, меня отстранили, хотя я не совершил ничего криминального. Я это сказал еще в прошлую пятницу, прошла почти неделя. Шум поднялся только сегодня, хотя сказал я это давно. И у меня есть предположение, кто запустил эту шумиху. А самое смешное, что есть люди, которые хотят, чтобы я извинился. Но перед кем? Я кого-то лично оскорбил? Шмар что ли? Спортсмена я не оскорблял, я им восхитился», — сказал Иваницкий.

Он хотел бы, чтобы у российского самбиста была нормальная девушка, а не «шмара». Телекомментатор также посетовал на то, что после его высказываний в соцсетях поднялась большая волна.

«Я ведь даже не сказал б****! Хотя это тоже цензурное слово, как и шмара! Но пошла волна. И кто-то в „Газпром Медиа“ заволновался, позвонил главе „Матч ТВ“ Александру Тащину. Мне в свою очередь позвонил его зам, я знаю этого парня. Он сказал, Володь, так и так, пошла волна, мы ничего не можем сделать. Это команда сверху», — высказал мнение Иваницкий.

Фото: Олег Казанцев/РИА Новости

По его словам, во времена работы на «НТВ-Плюс» за подобные оговорки не отстраняли. Иваницкий также высказал мнение, что в конце 90-х и в начале нулевых годов Василий Уткин позволял себе более провокационные вещи, но его отстаивало руководство компании во главе с Анной Дмитриевой. Телекомментатор добавил, что сейчас руководители боятся или перестраховываются, времена изменились.

Какие выводы Иваницкий сделал после отстранения от эфира

Иваницкий рассказал NEWS.ru о том, что «ему был послан знак свыше».

«Один комментатор, мой знакомый, сказал мне мудрую вещь. Он уверен, что меня отстранили не из-за „шмар“, а из-за „русича“, из-за слов о генетике. Я думаю, что он прав, сейчас это понимаю. Но я также понимаю, что любое падение — это точка отталкивания. Мне был послан знак свыше», — сказал Иваницкий.

Иваникций утвердительно ответил на вопрос о том, бессрочно ли его отстранили от эфира. Сейчас у него нет никакой информации о том, сколько может продлиться запрет на работу.

Как в Госдуме отреагировали на высказывания Иваницкого

Руководство телеканала «Матч ТВ» приняло верное решение, отстранив Иваницкого от работы на Играх БРИКС за его резкие высказывания в прямом эфире, поделился мнением с NEWS.ru председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, обязанность журналиста — уважать зрителей. Если он не справляется с ней, то ему не место на телевидении.

«Любой журналист, работающий в прямом эфире, должен как минимум уважать своих зрителей, подбирать выражения и быть воспитанным человеком. Если он не может правильно выражаться, тогда ему не место в журналистике, по крайней мере на телевидении уж точно», — заявил парламентарий.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Дмитрий Свищев

Свищев подчеркнул, что Иваницкого слушали десятки тысяч зрителей. По его словам, после сказанного комментатором в прямом эфире уважение к нему как к профессионалу окажется под вопросом. Как отметил парламентарий, если журналист позволяет себе использовать такой лексикон, то ему «стоит в блогеры идти», поскольку они могут позволить «себе все что угодно».

«Иваницкий говорит, что даже не понимает проблематики, в таком случае с ним тем более не о чем говорить. Если он поймет, что такие выражения недопустимы, то, наверное, принесет извинения. Если не поймет, то телеканалу нужно будет принять решение о целесообразности его дальнейшей работы», — заключил он.

Что такое Игры БРИКС

Спортивные Игры стран БРИКС проходят с 12 по 24 июня в Казани. BRICS — название объединения, аббревиатура, составленная из первых букв английских названий пяти стран, входящих в его состав, — Бразилии, России, Индии, Китая, а также ЮАР. В соревнованиях принимают участие атлеты из 93 государств, включая страны — члены БРИКС, Белоруссию, ОАЭ, Турцию, Мексику, Уругвай и другие.

Россия выступает на турнире под собственным флагом. На большинстве других международных соревнований спортсмены из РФ состязаются в нейтральном статусе. Официальная цель Игр — укрепление дружеских спортивных связей между представителями стран на основе равенства и отсутствия дискриминации.

На соревнованиях представлены 27 видов спорта. Большинство из них являются олимпийскими: бадминтон, бокс, спортивная и художественная гимнастика, теннис, легкая атлетика, плавание и другие. Также в программу Игр включены неолимпийские дисциплины: акробатический рок-н-ролл, борьба на поясах, футбольное и баскетбольное двоеборье, корэш и другие.

Во всех видах спорта участвуют взрослые спортсмены. Исключение составляет плавание, в котором за медали борются юниоры.

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