Сборная России выиграла медальный зачет Игр БРИКС

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Майя Гурбанбердиева, Александр Мальцев, Олеся Платонова (Россия), занявшие 1-е место в произвольной программе на соревнованиях смешанных дуэтов по синхронному плаванию на Играх БРИКС в Казани, на церемонии награждения

Сборная России стала победителем медального зачета Игр БРИКС, проводившихся в Казани, сообщает «Чемпионат». Российские спортсмены завоевали 173 золотые медали, опередив команду Белоруссии, которая стала второй с 32 золотыми наградами.

На Играх БРИКС осталось разыграть 140 комплектов медалей, при этом белорусские спортсмены не участвуют в двух дисциплинах. В общей сложности на соревнованиях будут разыграны 387 комплектов медалей.

У российской сборной также 101 серебряная награда и 69 бронзовых. Спортсмены из Белоруссии выиграли 56 серебряных и 68 бронзовых медалей. Сборная Китая занимает третье место (17-17-12).

Ранее сообщалось, что четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев стал победителем произвольной программы на Играх БРИКС. Спортсмен оказался единственным заявленным участником в этой категории. Он набрал 211,6542 балла.

До этого президент России Владимир Путин объявил открытыми спортивные Игры стран БРИКС в Казани. Глава государства также поприветствовал участников церемонии открытия, пожелав им побед. Путин отметил, что Игры под эгидой организации являются важной частью всестороннего политического, экономического и гуманитарного воздействия. По его словам, роль БРИКС в мировых делах стремительно растет.