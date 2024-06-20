Комментатор Игр БРИКС извинился за реплику про «шмар» Журналист Иваницкий извинился перед теми, кого задели его слова на Играх БРИКС

Фото: Игорь Уткин/ИТАР-ТАСС

Владимир Иваницкий

Комментатор Владимир Иваницкий, которого телеканал «Матч ТВ» отстранил от работы на Играх БРИКС, принес извинения всем, кого могли задеть его слова в прямом эфире. Отдельно он извинился перед спортсменом Кириллом Князьковым и его девушкой, осудившими слова журналиста, передает РИА Новости.

Особенно расстроила реакция самого спортсмена, поэтому прошу прощения у Кирилла Князькова и его девушки. Не хотел никого задеть или обидеть этими выражениями — вне зависимости от позиции, это просто неприемлемая риторика. Я приношу извинения всем, кого могли задеть мои слова, — сказал он.

Скандал разгорелся после того, как Иваницкий сделал в прямом эфире ряд неодноначных заявлений во время выхода на поединок российского самбиста Кирилла Князькова. Он назвал атлета «красивым» и заявил, что такому «русу-самбисту» не нужны «всякие шмары», которые могут испортить его генетику. После этого его отстранили от работы на Играх БРИКС.

Иваницкий с решением руководства «Матч ТВ» не согласился. Он заявил, что причиной его отстранения от эфира стал страх руководства холдинга «Газпром-Медиа». Он также заявил, что во времена «НТВ-Плюс» за такие оговорки не снимали с эфиров.

Комментатор пояснил, что в конце девяностых — начале нулевых годов ныне покойный Василий Уткин позволял себе и более провокационные вещи, но его отстаивало начальство компании во главе с Анной Дмитриевой, а сейчас руководители боятся или, говоря более мягко, перестраховываются. Времена изменились, рассуждает комментатор.