Сказавший о «шмарах» комментатор назвал реальную причину отстранения Иваницкий: меня отстранили от Игр БРИКС за слова о русичах, а не о шмарах

Фраза о шмарах не была реальной причиной отстранения от эфира «Матч ТВ», заявил NEWS.ru комментатор Владимир Иваницкий. Он считает, что его сняли с эфира за другие слова.

Мне один комментатор, мой знакомый, сказал мудрую вещь. Он уверен, что меня отстранили не из-за «шмар», а из-за «русича». Из-за моих слов о генетике. И я думаю, он прав. Я это сейчас понимаю. Но я также понимаю, что любое падение — это точка отталкивания. Мне был послан знак свыше, теперь мне нужно оттолкнуться — сказал Иваницкий.

На вопрос о том, бессрочное ли это отстранение, Иваницкий ответил утвердительно. Сейчас у него нет никакой информации о том, сколько его бан может продлиться. Нужно подождать и посмотреть, что будет дальше.

Ранее в разговоре с NEWS.ru Иваницкий прокомментировал свое отстранение от эфиров «Матч ТВ». Он был забанен после реплики о «русе-самбисте» и «шмарах», которые могут испортить его генетику. Спортивный журналист с решением руководства телеканала не согласился.

Ранее сообщалось, что сборная Армении по художественной гимнастике не будет выступать на Играх БРИКС в Казани из-за замены главного судьи турнира.