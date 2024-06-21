Винер сменила риторику в отношении выступления россиян на Олимпиаде

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Ирина Винер

У каждого спортсмена есть выбор, выступать на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе и или нет, заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. Она отказалась называть таких спортсменов предателями.

Дело в том, что у каждого есть выбор. У нас президент очень демократичный, он сказал, что каждый спортсмен решает сам, ехать ему на Олимпиаду или нет. Я с ним согласна. Предатели? У нас нет предателей в нашей стране — передает слова Винер корреспондент NEWS.ru.

Она добавила, что ничего не думает о политике МОК и его главы Томаса Баха, и отметила, что об этом пусть думают журналисты.

Ранее Винер неоднократно критически высказывалась о спортсменах, которые согласятся поехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе, в том числе называла их командой бомжей.

Позже президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил в своем Telegram-канале, что поддерживает позицию Ирины Винер по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Париже, но не согласен с ее определением спортсменов как «команда бомжей». Теннисистов, выразивших желание выступить на Играх, он назвал «командой иноагентов».