«Им что, вообще все можно?» Как украинцы творят беспредел в спорте

Фото: Tadashi Miyamoto/AFLO/Global Look Press

Елена Кривицкая с Украины (справа) и Линь Шэн из Китая

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась пожимать руку экс-россиянке на чемпионате Европы. Грузинскую спортсменку Майю Гучмазову возмутило поведение соперницы. Как еще украинские спортсмены проявляли себя неподобающим образом в последние годы и к чему это приводило — в материале NEWS.ru.

Что произошло на чемпионате Европы по фехтованию

Турнир проходит в швейцарском Базеле с 16 по 23 июня. Именно там случился новый скандал с участием украинской спортсменки. В 1/32 финала Елена Кривицкая победила Майю Гучмазову из Грузии, после чего поприветствовала судей, но отказалась скрестить клинки с соперницей, даже не посмотрев в ее сторону. Гучмазова в этот момент занимала место для традиционного приветствия оппонента.

Когда приветствия не произошло, Гучмазова возмутилась и начала выкрикивать нецензурные выражения. Их суть заключается в том, что украинские спортсмены явно позволяют себе лишнее и что они уже [обалдели].

«Почему они себя так ведут? Им что, вообще все можно?» — выкрикнула, обращаясь к судьям, Майя.

Судья ничего не стал делать в сложившейся ситуации. Но почему украинка не пожала руку грузинке? Кривицкой могло не понравиться то, что Гучмазова родилась в российском городе Владикавказе. Но с 2017 года Майя выступает за Грузию. Сама Кривицкая родилась в Ростове-на-Дону.

Будет ли наказана украинка

Никаких санкций в отношении украинской фехтовальщицы не будет. До прошлого года спортсменам по завершении поединка нужно было пожимать друг другу руки. Сейчас такого правила нет.

Традиция рукопожатия была отменена после инцидента на чемпионате мира в Милане в июле прошлого года. Тогда украинка Ольга Харлан отказалась скрестить клинки с россиянкой Анной Смирновой. Фехтовальщицу прождали полчаса, а после того как та не вернулась, ее дисквалифицировали. Но уже на следующий день дисквалификацию отменили.

В Международном олимпийском комитете (МОК) отметили, что это связано с «уникальной ситуацией», в которой оказалась украинка. Тогда же МОК выдал Харлан автоматическую квалификацию на Олимпийские игры — 2024.

Кроме этого, FIE отменила обязательные рукопожатия после поединков. Это было сделано для того, чтобы в будущем не возникало подобных ситуаций.

Фото: Владимир Баранов/РИА Новости Россиянка Любовь Шутова (слева) и украинка Елена Кривицкая участвуют в поединке по фехтованию на шпагах

Почему Харлан выступила против участия россиян в Олимпиаде

Ольга Харлан является одной из самых титулованных фехтовальщиц. Украинка шесть раз становилась чемпионкой мира, восемь раз — Европы, а в 2008 году выиграла золото на Олимпийских играх.

В интервью Diario AS Харлан заявила, что россиян не должны допускать до Олимпиады в Париже, так как они получают финансовую поддержку от своего государства. Олимпийской чемпионке также не понравилось, что атлеты из РФ после участия в турнирах в нейтральном статусе возвращаются домой и празднуют победу с использованием национального флага и гимна.

По словам фехтовальщицы, россияне должны быть допущены до Олимпиады при соблюдении двух условий — открытом выступлении против СВО и финансовой помощи Украине.

Как украинцы проявили себя в фигурном катании

Осенью прошлого года скандальная ситуация произошла во время церемонии награждения на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Будапеште. Украинцы Виолетта Серова / Иван Хобта заняли второе место вслед за грузинскими спортсменами Анастасией Метелкиной / Лукой Берулавой, но проигнорировали победителей, когда те предложили им обняться. Метелкина и Берулава родились в России: Анастасия — во Владимире, Лука — в Москве. Они тренируются в Перми у Павла Слюсаренко, а также сотрудничают с командой Этери Тутберидзе.

В фигурном катании такой вид приветствия считается аналогичным рукопожатию в фехтовании. Никаких санкций в отношении украинцев не было — порядок приветствия коллег на подиуме не регламентирован.

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press Виолетта Серова и Иван Хобта

Как украинцы доносят на россиян

Несколько дней назад Национальный олимпийский комитет Украины потребовал не допускать до Олимпийских игр 2024 года трех российских спортсменок, выступающих в вольной борьбе. Представители НОК считают, что девушки поддерживают специальную военную операцию.

В список попали Динара Кудаева, Наталья Малышева, Ольга Хорошавцева и Ирина Курочкина, которые собирались участвовать в соревнованиях по вольной борьбе. На сайте НОК Украины объяснялось, что эти спортсмены «поддерживают войну, политику российского диктатора и не отвечают достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN)».

В мае в своих социальных сетях Динара Кудаева опубликовала пост, посвященный отцу, который скончался 9 мая 2024 года. На фотографиях мужчина запечатлен в военной форме и с оружием в руках. По сообщениям СМИ, он погиб в зоне СВО.

Девушку поддержали ее коллеги по сборной Наталья Малышева и Ольга Хорошавцева. Они обе поставили публикации лайк, а вторая также прокомментировала пост Кудаевой. Эти действия НОК Украины расценил как согласие с политикой российских властей.

Несмотря на это, Международный олимпийский комитет допустил Малышеву и еще девять российских борцов до участия в Олимпийских играх. 19 июня стало известно, что практически все спортсмены дали согласие на поездку на Олимпиаду в нейтральном статусе.

Украинец извинился за объятия с россиянином

Украинский футболист Руслан Малиновский и россиянин Александр Головин обнялись после матча 20-го тура французской Лиги 1 между их командами — «Марселем» и «Монако» соответственно. За это Малиновскому пришлось извиняться перед соотечественниками. В своем объяснении он рассказал, почему произошла подобная ситуация. Руслан отметил, что ему стоило обойти игрока «Монако» стороной, но этот футболист (имя он не назвал) сам подошел к нему. И дескать, Руслан машинально ответил на жест. При этом украинец пожаловался на хейт со стороны болельщиков.

«Я понимаю, как это важно для вас в данный момент, но те оскорбления и хейт за секундную слабость, по сравнению с тем, что мы делаем для Украины и украинцев с начала военных действий, вызывают у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки», — написал Руслан в соцсетях.

Малиновский также сказал, что если бы он выступал в индивидуальном виде спорта, то не стал бы выходить бороться против российского спортсмена.

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