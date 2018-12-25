Шипулин открестился от карьеры тренера

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, объявивший о завершении карьеры, рассказал о планах на будущее.
«Тренером я точно не буду, наездился уже за всё время. Но уверен, что моя судьба прямо или косвенно будет связана со спортом», — сказал Шипулин на пресс-конференции.
Он добавил, что не хочет «выходить резко» из спорта, чтобы не начались проблемы со здоровьем. Биатлонист планирует принять участие в любительских стартах, марафоне «Европа — Азия».
Во вторник Шипулин сообщил, что закончит спортивную карьеру после «Рождественской гонки».