«Шампунь за 3 доллара — 800 рублей»: Губерниев счел курс валют ненастоящим Дмитрий Губерниев выразил сомнения в адекватности текущего курса доллара к рублю

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил удивление от курса евро и доллара. Губерниев недоумевает, почему в рублях вещи стоят дороже, чем должны были бы исходя из действующего курса доллара.

Почему цена на нефть падает, а у нас цены на бензин растут? Мы, конечно, знаем, почему это происходит. Но все-таки тем не менее. Почему сейчас у нас доллар маленький, а шампунь, который стоит три доллара, в магазине 800 рублей? Внимание, какой курс настоящий? — сказал Губерниев на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Журналист добавил, что его не интересует, что происходит в США или Европе, и призвал заниматься вопросами собственной страны.

В том же интервью Губерниев призвал Этери Тутберидзе к ответу из-за допинг-скандала с фигурсткой Камилой Валиевой.