Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент России Владимир Путин похвалил членов российской сборной, участвующих во II Европейских играх в Минске. Он встретился с ними лично в Деревне спортсменов.

Очень здорово, красиво и впечатляюще, — отметил глава государства, слова которого передаёт «Интерфакс». В ответ представительницы российской сборной подарили президенту куртку с надписью «Команда России», которую Путин сразу же надел....