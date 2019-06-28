Российские спортсмены стали победителями общекомандного зачёта Европейских игр в Минске.
Всего россияне завоевали 109 медалей, из них — 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые. Второе место в зачёте заняла сборная Белоруссии (24-16-29), третье — команда Украины (16-17-18).
Церемония закрытия II Европейских игр пройдёт сегодня вечером на стадионе «Динамо» в Минске. На официальной части будут присутствовать президенты Белоруссии, России, Таджикистана, Армении и глава Международного олимпийского комитета.
Министр спорта России Павел Колобков подвёл итоги Европейских игр, прошедших в Минске, писал News.ru.