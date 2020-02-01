Это здравое решение. С одной стороны, решение хоть и строгое, но справедливое. В первую очередь, федерация или управляющие органы должны добиться того, чтобы наших легкоатлетов допускали хотя бы под нейтральным статусом на международные соревнования, — цитирует Пахноцкую Sport24.