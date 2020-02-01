https://static.news.ru/photo/41fead40-44f6-11ea-9b91-fa163e074e61_660.jpgМаргарита ПахноцкаяФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала приостановку государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Это здравое решение. С одной стороны, решение хоть и строгое, но справедливое. В первую очередь, федерация или управляющие органы должны добиться того, чтобы наших легкоатлетов допускали хотя бы под нейтральным статусом на международные соревнования, — цитирует Пахноцкую Sport24.
Ранее министр спорта Олег Матыцин по итогам внеочередного заседания комиссии по государственной аккредитации спортивных федераций подписал приказ о приостановлении государственной аккредитации ВФЛА, писал NEWS.ru.