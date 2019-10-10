https://static.news.ru/photo/63e4bdb0-eb4f-11e9-a1bd-fa163e074e61_660.jpg Павел Ростовцев Фото: krskstate.ru

Министр спорта Красноярского края, трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев заявил, что безответственное отношение атлетов приносит неприятности российскому спорту.

Он отметил, что в вопросе возможного отстранения сборной России от участия в Олимпийских играх в Токио есть какие-то предпосылки, потому что российские спортсмены сами дали возможность запустить подобное. Однако в этой истории очень много политики.

Надеюсь, что те решения, которые должны быть приняты на международном уровне, не затормозят развитие российского спорта. Но если спортсмен три раза не ставит в системе АДАМС, где он находится, приезжают допинговые офицеры, а спортсмена нет — это чья вина? Это не может контролировать ни тренер, ни доктор, ни президент федерации. Иногда разгильдяйское, безответственное отношение приносит большие проблемы в дальнейшем для спорта, — сказал Ростовцев корреспонденту News.ru на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил, что Федерации спортивной борьбы России не грозит отстранение от участия в Олимпийских играх — 2020 в Токио, писал News.ru.