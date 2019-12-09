Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение допустить «чистых» российских спортсменов до участия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году под нейтральным флагом.
Российские спортсмены и тренеры могут быть допущены к международным стартам, если докажут непричастность к несоблюдению кодекса WADA,
Российский флаг не может быть поднят на любом крупном спортивном событии, организованном в течение ближайших четырёх лет. Также будут запрещены российский гимн и национальная атрибутика. Решение было принято на заседании исполкома в Лозанне.
Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Также исполком WADA ввел четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).
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