https://static.news.ru/photo/edf8e2a2-1a6f-11ea-b226-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulrik Pedersen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение допустить «чистых» российских спортсменов до участия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году под нейтральным флагом.

Российские спортсмены и тренеры могут быть допущены к международным стартам, если докажут непричастность к несоблюдению кодекса WADA, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргариту Пахноцкую.

Российский флаг не может быть поднят на любом крупном спортивном событии, организованном в течение ближайших четырёх лет. Также будут запрещены российский гимн и национальная атрибутика. Решение было принято на заседании исполкома в Лозанне.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.

Также исполком WADA ввел четырёхлетний запрет на посещение международных спортивных мероприятий российскими госслужащими и руководством Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР).