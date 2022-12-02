Российский союз боевых искусств отправит более 90 спортсменов в зону СВО Зампред правительства Трутнев: более 90 спортсменов поедут добровольцами в зону СВО

Фото: Andrey Fokin/Russian Look/Global Look Press

Вице-премьер Юрий Трутнев заявил на форуме боевых искусств «Битва чемпионов 14: Школа против школы» в «Лужниках» об отправке более 90 человек из Российского союза боевых искусств добровольцами в зону СВО. Уточняется, что на данный момент в отряд уже вступили 97 человек.

Сегодня уже мало выйти на татами или на ринг, чтобы доказать, что ты боец. Настоящие бойцы сегодня те, кто проливает кровь за нашу Родину, те, кто ее защищает. Российский союз боевых искусств не может и не должен оставаться в стороне, — сказал полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.

Подготовку отряд будет проходить в военном центре в Гудермесе. Новобранцев будут обучать инструкторы спецназа с опытом участия в боевых действиях. В составе добровольческого отряда — чемпион России, чемпион ЮАР, призер «Кубка Оямы», лауреат премии «Оскар» — «За выдающийся вклад в развитие боевых искусств во всем мире» по итогам 2011 года Рамиль Габбасов. Он станет командиром добровольцев.

Также в отряд войдут мастер спорта России по киокусинкай, призер международных соревнований по карате Сергей Увицкий, исполнительный директор филиала союза боевых искусств Хабаровского края, который воспитал и подготовил неоднократных чемпионов и призеров России, Европы и мира по карате Всеволод Мохирев, двукратный чемпион международного турнира «Кубок Оямы» в Японии Сергей Плеханов.

Ранее глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов сообщил, что сотни граждан РФ изъявляют желание отправиться в зону проведения спецоперации в качестве добровольцев. Он подчеркнул, что «записываются люди идейные и независимо от заявлений по поводу начала или завершения частичной мобилизации».