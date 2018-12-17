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Российский голкипер вызван в НХЛ

Александр Георгиев Joshua Sarner/Icon Sportswire/Global Look Press

Александр Георгиев

спорт [ версия для печати ]

Российский вратарь Александр Георгиев вызван в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) из Американской хоккейной лиги (АХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Россиянин в нынешнем сезоне выступал за фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» «Хартфорд Вульф Пэк». Спортсмен сыграл в восьми матчах, в которых сумел отразить 89,9 броска в среднем. В ноябре текущего года он провёл встречу «на ноль» в матче против «Монреаль Канадиенс», отразив 29 бросков по воротам. В той встрече Георгиева признали первой звездой матча.

Александр Георгиев в июле прошлого года заключил контракт новичка с клубом НХЛ «Рейнджерс».

News.ru ранее сообщал, что юниорская сборная России по хоккею стала второй на Мировом Кубке вызова.


#хоккей #НХЛ
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