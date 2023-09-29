Российских спортсменов допустили до Паралимпиады в Париже

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международный паралимпийский комитет (МПК) допустил российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх в Париже 2024 года, пишет ТАСС. Как отмечается, паралимпийцы России смогут участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе.

По данным агентства, Генассамблея МПК большинством голосов проголосовала за приостановку членства Паралимпийского комитета России в организации. При этом предложение полностью лишить его членства в организации было отклонено.

Из-за частичного отстранения ПКР теряет все права члена в МПК, однако ее спортсмены имеют право участвовать в индивидуальном и нейтральном качестве в Паралимпийских играх 2024 года в Париже, — пишет ТАСС со ссылкой на заявление МПК.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Играх в качестве «команды беженцев» в нейтральном статусе и под флагом комитета. До этого российских спортсменов допустили к участию в 26 из 39 олимпийских видах спорта на международных соревнованиях.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, спортсмены из России должны принимать участие на Олимпийских играх в качестве индивидуальных атлетов. Стране нужно поддерживать их уровень, а делать это без международных соревнований невозможно, отметил он.