Родченков рассказал в книге, как развалил «секретную допинг-империю Путина»

https://static.news.ru/photo/8ab1d18a-9180-11ea-8423-fa163e074e61_660.jpg Григорий Родченков Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков готовится получить статус писателя. В конце мая поступит в продажу его первая книга, которая посвящена «крупнейшему спортивному скандалу в истории».

Автобиография сбежавшего в США информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) выйдет под названием «Дело Родченкова: как я развалил секретную допинг-империю Путина», сообщает Sports.ru. Издание отмечает, что книга расскажет, как появился оскароносный фильм Брайана Фогеля о допинге «Икар».

Это потрясающее откровенное путешествие показывает систему, состоящую из людей, полных лжи, обмана и спорной морали, — говорится в аннотации к книге.

История Родченкова о допинге уместилась на 320 страницах, в продаже за них будут просить от 20 фунтов стерлингов, или около 1,8 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Международный олимпийский комитет (МОК) дал ответ Спортивному арбитражному суду (CAS) на тему подписей бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под письменными показаниями по допинговым делам бывших биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Нотариально заверенное заявление Родченкова подтверждает подлинность всех аффидевитов, представленных в ходе разбирательства.