Путин: ситуация с допингом — наша вина

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Президент России Владимир Путин

​Ежегодная пресс-конференция президента России по традиции не обошлась без вопроса о спорте

Президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции с представителями СМИ не оставил без внимания и спортивную проблематику. Правда, проблема всего одна и прежняя — допинг. В 2017 году о нём он говорил больше, чем на этот раз.

В прошлом году Путину было на что отвечать и о чём рассуждать: о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2018 под нейтральным флагом, о дальнейшем взаимодействии России со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и МОК, о Григории Родченкове и даже о терапевтических разрешениях (TUE), имея в виду разрешения ряду спортсменов принимать запрещённые препараты по медицинским соображениям.

Отвечая в 2017 году на вопрос о TUЕ, Путин посчитал «странным», что «кто-то получает конкурентное преимущество», а говоря о взаимодействиях России с WADA и МОК президент сказал, что с ними работать будем «конструктивно и спокойно, устранять те проблемы, которые у нас действительно есть». Касаясь Родченкова, Путин, долго проработавший в спецслужбах, вообще заявил, что не понимает, как главный разрушитель российского спорта проносил препараты через таможни США и Канады, а о допуске на Олимпиаду – 2018 россиян под аббревиатурой OAR (Olympic Athletes from Russia) президент страны отреагировал высказыванием, что для него и его коллег ситуация, сложившаяся вокруг российских спортсменов, является «раздуванием скандала» в преддверии президентских выборов в России.

«И кто бы чего ни говорил, я убеждён, я просто знаю, что это так и есть», — отмечал президент, при этом добавив, что Россия сама частично дала повод тому, что сейчас происходит, так как реальные случаи использования допинга действительно были выявлены.

На пресс-конференции нынешнего года он просто подтвердил сказанное, что «мы сами в значительной степени виноваты в той ситуации (с допингом. — News.ru), которая создалась».

«Всё-таки применение допинга-то было. Другое дело, что нам пытаются навязать тезис о том, что это было на государственном уровне. Это не так. Этого никогда не было, нет и никогда не будет. Потому что мы должны думать не только о результатах, что, конечно, важно, но мы должны думать и о здоровье наших спортсменов», — сказал Путин.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент добавил, что «поскольку эти факты (применения допинга спортсменами. — News.ru) имели место быть, мы: а) должны это признать, и, во-вторых, мы должны сказать, что это наша вина».

«Значит, мы не смогли организовать должным образом работу. Но в этом как раз и заключается вина организаций, государственных структур, которые должны были делать это лучшим образом. Что касается того, избавились мы от этого или нет? Наверное, на 100% нет. Работа проведена колоссальная. Создана хорошая база для того, чтобы поставить работу на должный уровень, организовать её должным образом и качественно сделать. Но ведь это не только наша беда. Во всём мире тоже это применяется. Но мы должны исходить из того, чтобы это было нулевое применение. К этому должны стремиться», — сказал Путин.

Давайте откровенно, 2018 год не сильно трясло от скандалов, но спросить было о чём, помимо допинга. Например, уход Виталия Мутко с поста главы Российского футбольного союза (РФС). Чем не тема? Но обошли стороной. Домашний чемпионат мира по футболу? Также в сторону. Всем известно, что он был проведён на отлично, да и ФИФА признала его самым лучшим за всю историю проведения «мундиалей». Можно было ещё поинтересоваться его мнением, почему так долго идёт процесс восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в членстве Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), но это тему как-то подзабыли, да и особо не муссируют, просто ждут, когда нас вернут в мировую элиту. Или же о последнем случае с российскими биатлонистами в Австрии.

Зато в этом году было восстановлено в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), и комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA), которая сейчас находится в Москве, получила доступ в Московскую лабораторию. Об этом Путин, собственно, и напомнил.

«Сейчас находится комиссия WADA в стране, идут переговоры с нашим Минспорта, в том числе это касается исследований имеющихся материалов (Московской лаборатории. — News.ru). Надеюсь, что элемент политизации, а вы правы, он тоже безусловно присутствует, что и он в этой сфере будет полностью изжит», — заключил Путин, касаясь темы допинга.

И в заключение большой пресс-конференции Путин всё-таки затронул тему домашнего ЧМ-2018 по футболу, но коротко. Отвечая на вопрос, какое событие уходящего года он считает главным, президент заявил: «Чемпионат мира оказался важным для всей страны и для всего мира, как выяснилось», — сказал он, добавив, что также одним из главных событий года были выборы президента страны.