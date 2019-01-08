Полузащитник «Краснодара» покинет команду летом

https://news.ru/storage/news/196fe9ee5ec23c1946d2d50e4e2deca3/b88bb60a-096e-4660-98f0-1d5828417107_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Маурисио Перейра

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Маурисио Перейра заявил, что не планирует продлевать контракт с командой и летом сменит клубную прописку.

«Мой агент уже ведет переговоры с новыми клубами. В России я провёл шесть лет, и они были удивительны», — цитирует Перейру Ovacion Digital.

По словам футболиста, он уходит по семейным обстоятельствам. Его сыну предстоит пойти в школу, и Перейра хотел бы, чтобы он занимался в школе, где преподают на испанском языке.

Предполагается, что футболист может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. На Перейру претендуют «Сельта», «Валенсия» и «Эспаньол», сообщил El Desmarque.

Маурисио Перейра провёл 142 матча за «Краснодар», в которых отметился 20 забитыми мячами. В клуб спортсмен перешёл в 2013 году.