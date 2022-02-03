Победы вдвойне ценны: Валуев о выступлении россиян на ОИ без флага

Иностранцы ещё больше злятся, когда российские спортсмены побеждают на Олимпийских играх, выступая без флага РФ и остальной национальной атрибутики, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев накануне открытия зимних Игр в Пекине. Парламентарий подчеркнул, что награды высшего достоинства в условиях «всеобщего „уууу“ зарубежных болельщиков» вдвойне ценны, а сами иностранные спортсмены не справились бы с такой атмосферой.

По поводу атрибутов принадлежности к стране — весь мир и так знает, чьи спортсмены. На этом фоне их (российских спортсменов. — NEWS.ru) победы выглядят вдвойне ценными. Мы это знаем и в напутственных словах им говорим, и они это прекрасно знают: чем больше нас бьют — мы крепчаем. Когда наши спортсмены, несмотря ни на что, в условиях всеобщего «уууу» болельщиков выигрывают, это вдвойне ценно. Теперь подумаем, смогли бы их атлеты в таких условиях выступать. Можно только рассуждать. А наши могут. Это всех злит ещё больше, а наших ещё больше радует, потому что иностранцы бессильны, — подытожил Валуев.

Из-за ограничений, наложенных WADA, российские спортсмены не могут выступать под национальным триколором и использовать гимн на крупных международных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде. Запрет действует до 16 декабря 2022 года. Отечественные атлеты будут участвовать в соревнованиях под аббревиатурой ROC без расшифровки — по аналогии с летними Играми в Токио. В качестве национального флага будет использоваться флаг с эмблемой Олимпийского комитета России (ОКР).

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, на них будут проводиться соревнования в 15 дисциплинах. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем на Олимпийских зимних играх 2018-го в Пхёнчхане.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму российской команды для участия в Играх в Пекине. Как заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, на ней будут присутствовать все цвета российского флага.