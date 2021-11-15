МОК согласовал форму российской команды для участия в Олимпиаде-2022

МОК согласовал форму российской команды для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. На ней будут присутствовать все цвета российского флага. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, передаёт ТАСС.

Традиционно были определённые сложности, была дискуссия, но по основным позициям, на которых мы настаивали, мы сумели убедить наших коллег. Концепция будет схожа с той, что мы имели в Токио: будет размещена эмблема ОКР, будут все цвета российского триколора, — заявил он.

Напомним, из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных соревнованиях, в том числе на Олимпиадах и чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование гимна и герба страны. Под белым флагом с эмблемой ОКР россияне уже выступали на Олимпиаде, прошедшей в Токио.

Зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории. Решение было принято из-за несоответствия международному стандарту для лабораторий (ISL) и его этическому кодексу.