Стало известно, под каким названием сборная России выступит на ОИ-2022

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине сборная России выступит под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee) из-за санкций Всемирного антидопингового комитета (WADA). Как сообщает «Матч ТВ», вместо гимна отечественные спортсмены будут использовать фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

Из-за санкций WADA на Олимпиаде 2022 года в Пекине отечественные спортсмены не смогут выступать под российским флагом, использовать национальную символику и гимн. Вследствие этого было решено принимать участие в соревнованиях под аббревиатурой ROC — по аналогии с летними Играми в Токио.

Также отмечается, что в качестве флага будет использован российский триколор с эмблемой Олимпийского комитета России (ОКР), а гимна — фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром.

XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. В соревнованиях будут разыграны 109 комплектов медалей в семи видах спорта.

Российские спортсмены не могут выступать в национальной форме и под флагом России в крупных международных соревнованиях, в том числе на Олимпиаде и чемпионатах мира из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Запрет действует до 16 декабря 2022 года.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму российской команды для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Как заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, на ней будут присутствовать все цвета российского флага.