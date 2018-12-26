Пепе может присоединиться к Головину

Защитник Пепе, известный по выступлениям за мадридский «Реал», может продолжить карьеру в «Монако». Последним клубом 35-летнего португальца был «Бешикташ».
Также в «Монако», как сообщает France Football, может перейти полузащитник «Барселоны» Денис Суарес.
В текущем сезоне Пепе сыграл за «Бешикташ» 17 матчей и забил пять мячей. Суарес провел за «Барселону» шесть матчей и отметился двумя голами.
Ранее News.ru сообщал, что трансфер полузащитника «Монако» Александра Головина признан одним из худших во Франции.