Пепе может присоединиться к Головину

https://news.ru/storage/news/57558a37acdcdb94d8577d291ef69593/1554421a-632b-4d9c-abb9-e3b2ad6579df_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пепе

Защитник Пепе, известный по выступлениям за мадридский «Реал», может продолжить карьеру в «Монако». Последним клубом 35-летнего португальца был «Бешикташ».

Также в «Монако», как сообщает France Football, может перейти полузащитник «Барселоны» Денис Суарес.

В текущем сезоне Пепе сыграл за «Бешикташ» 17 матчей и забил пять мячей. Суарес провел за «Барселону» шесть матчей и отметился двумя голами.

Ранее News.ru сообщал, что трансфер полузащитника «Монако» Александра Головина признан одним из худших во Франции.