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Пепе может присоединиться к Головину

Пепе Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пепе

спорт [ версия для печати ]

Защитник Пепе, известный по выступлениям за мадридский «Реал», может продолжить карьеру в «Монако». Последним клубом 35-летнего португальца был «Бешикташ».

Также в «Монако», как сообщает France Football, может перейти полузащитник «Барселоны» Денис Суарес.

В текущем сезоне Пепе сыграл за «Бешикташ» 17 матчей и забил пять мячей. Суарес провел за «Барселону» шесть матчей и отметился двумя голами.

Ранее News.ru сообщал, что трансфер полузащитника «Монако» Александра Головина признан одним из худших во Франции.


#трансфер #АлександрГоловин #Монако #Барселона #Бешикташ #ДенисСуарес #Пепе
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