Параспортсмен из Бурятии попытался «отрастить себе ноги»

Параспортсмен из Бурятии Михаил Асташов выложил в социальной сети фотографию со странными приспособлениями вместо ног.
Мужчина пояснил, что во время самоизоляции решил модернизировать спортивный инвентарь.
С виду кажется, что я пытаюсь отрастить себе ноги какими-то космическими технологиями. На самом деле экспериментальным способом пробуем улучшить велоноги. Надеюсь, всё получится, — написал Асташов.
Пользователи Instagram всячески поддерживают спортсмена. Они предложили ему подумать над экспериментами в плавании.
Такие мысли были. Но, к сожалению, в плавании вспомогательные средства запрещены! — ответил параспортсмен,
сообщает«МК в Бурятии».
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NEWS.ru писал, что в США на аукционе за $206 тысяч продали чемпионский перстень Коби Брайанта. Спортсмен приобрёл два идентичных перстня с бриллиантами по окончании сезона-1999/2000, когда он стал чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Один из перстней он подарил своей маме. Именно его продали на аукционе.
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