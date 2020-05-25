Параспортсмен из Бурятии попытался «отрастить себе ноги»

https://static.news.ru/photo/430da07e-9e9c-11ea-9774-fa163e074e61_660.jpg Михаил Асташов Фото: astashov03/instagram.com

Параспортсмен из Бурятии Михаил Асташов выложил в социальной сети фотографию со странными приспособлениями вместо ног.

Мужчина пояснил, что во время самоизоляции решил модернизировать спортивный инвентарь.

С виду кажется, что я пытаюсь отрастить себе ноги какими-то космическими технологиями. На самом деле экспериментальным способом пробуем улучшить велоноги. Надеюсь, всё получится, — написал Асташов.

Пользователи Instagram всячески поддерживают спортсмена. Они предложили ему подумать над экспериментами в плавании.

Такие мысли были. Но, к сожалению, в плавании вспомогательные средства запрещены! — ответил параспортсмен, сообщает «МК в Бурятии».

NEWS.ru писал, что в США на аукционе за $206 тысяч продали чемпионский перстень Коби Брайанта. Спортсмен приобрёл два идентичных перстня с бриллиантами по окончании сезона-1999/2000, когда он стал чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Один из перстней он подарил своей маме. Именно его продали на аукционе.