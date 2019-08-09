https://static.news.ru/photo/9de7a4c4-bad9-11e9-8b0a-fa163e074e61_660.jpg Лим Хё-Джун Фото: Soenar Chamid/AFLO/Global Look Press

Олимпийский чемпион по шорт-треку из Южной Кореи Лим Хё-Джун дисквалифицирован на год за сексуальные домогательства к партнёру по команде.

Инцидент произошёл 17 июня в тренировочном лагере под Сеулом. Спортсмен в присутствии девушек стянул с коллеги штаны.

За это Олимпийский комитет Кореи отказал ему в участии в соревнованиях и занятиях в тренировочном лагере на год. Кроме того, на месяц от занятий отстранены все свидетели инцидента обоих полов — всего 14 спортсменов, сообщает агентство Yonhap.

Ранее News.ru писал, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси не сможет выступать за команду в течение трёх месяцев. Именно на такой срок игрок оказался дисквалифицирован решением Южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ).