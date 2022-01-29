Олимпийский чемпион Артур Далалоян намекнул на завершение карьеры

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в командном многоборье Артур Далалоян в своём Instagram сделал заявление о завершении карьеры в ближайшее время. Спортсмен отметил, что нельзя усидеть на двух стульях, а на первое место поставил семью.

Всегда приходит время принятия решения, на двух стульях не усидеть. Спорт подарил мне ни с чем несравнимое чувство полёта, это были незабываемые годы! Но, наверное, пора бы уже приземлиться, пора подумать не о себе. Мой смысл жизни, моя душа, моя вселенная — это моя семья! Семья на первом месте! Хочу посвящать себя им, — написал Далалоян.

Далалоян также является чемпионом мира в личном многоборье. Перед Олимпийскими играми в Токио он получил травму ахиллова сухожилия, но сумел восстановиться в кратчайшие сроки. Он стал победителем Олимпиады-2020 в команде с Никитой Нагорным, Давидом Белявским и Денисом Аблязиным.