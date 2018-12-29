Обнародован состав сборной России на КМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав мужской команды на январские этапы Кубка мира. На выбор специалистов повлияли результаты «Ижевской винтовки».
В состав сборной вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Семён Сучилов. При этом Малышко включён в заявку исключительно решением тренерского штаба.
Следующий этап Кубка мира состоится в немецком Оберхофе с 10 по 13 января.
Сучилов выиграл гонку на «Ижевской винтовке», писал News.ru.