Обнародован состав сборной России на КМ по биатлону

https://news.ru/storage/news/b1e77a4e072828e8b6aeedff943527df/ff055475-b24b-43ca-8717-83b1d7998c72_850.jpg Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Матвей Елисеев

Тренерский штаб сборной России по биатлону объявил состав мужской команды на январские этапы Кубка мира. На выбор специалистов повлияли результаты «Ижевской винтовки».

В состав сборной вошли Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Семён Сучилов. При этом Малышко включён в заявку исключительно решением тренерского штаба.

Следующий этап Кубка мира состоится в немецком Оберхофе с 10 по 13 января.

Сучилов выиграл гонку на «Ижевской винтовке», писал News.ru.