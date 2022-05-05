Норвежский лыжник объяснил нежелание соревноваться с россиянами Лыжник Иверсен заявил, что трудно создавать развлекательный контент с россиянами

Эмиль Иверсен / Фото Kalle Parkkinen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен объяснил нежелание соревноваться с россиянами. Он считает, что трудно создавать развлекательный контент со спортсменами из России из-за ситуации на Украине, сообщает Dagbaldet.

Отсутствие русских частично испортит наш продукт. Но это второстепенно. Учитывая ситуацию на Украине, трудно делать развлекательный телевизионный контент с их участием, — сказал Иверсен.

26 апреля во время награждения государственными наградами олимпийцев в Кремле лыжница Вероника Степанова заявила, что Иверсена не должна волновать внутренняя политика других государств. Норвежец отказался отвечать олимпийской чемпионке из России.

Ранее шведская лыжница Фрида Карлссон не поддержала решение Федерации лыжных видов спорта Норвегии, которая призвала всех российских спортсменов отказаться от участия в соревнованиях в этой стране. По мнению чемпионки мира и бронзового призёра Олимпиады, такое решение вправе принимать только Международная федерация лыжного спорта.