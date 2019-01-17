Соотечественник Бё вступился за Логинова

https://news.ru/storage/news/05a805b32b2ea4306e358e478785c73c/f8a7b7ad-c75d-4076-b32a-655b7d21d129_850.jpg Денис Костюченко/РИА Новости

Александр Логинов

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен не разделяет всеобщей критики в адрес Александра Логинова. По мнению 27-летнего спортсмена, россиянин мог и не знать о том, что принимал допинг.

«Думаю, его попросили принимать те препараты или тренеры, или кто-то из окружения. Мне кажется, он думал, что это нечто разрешённое», — цитирует Кристиансена NRK.

Также норвежец не стал скрывать, что злится на Логинова из-за тех нарушений. Но всё перевешивает сочувствие к россиянину.

«Мне грустно за Логинова. Я вижу, как тяжело ему приходится по время гонок. Ведь тогда он наверняка и половины правды не знал», — заключил Кристиансен.

Ранее News.ru сообщал, что Логинов уйдёт на старт спринтерской гонки в Рупольдинге под 26-м номером. После Фуркада и перед Бё-младшим.