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Логинов начнёт спринт после Фуркада и перед младшим Бё

Александр Логинов Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Александр Логинов

спорт [ версия для печати ]

Лидер российской сборной по биатлону Александр Логинов начнёт первую гонку на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) под 26-м стартовым номером. Перед ним на 10-километровую трассу спринта уйдёт француз Мартен Фуркад под 11-м номером, а лидер общего зачёта, норвежец Йоханнес Бё, стартует 51-м.

Гонка начнётся в 13:00 17 января. Кроме Логинова в спринте примут участие ещё пятеро россиян, сообщает портал Rusbiathlon.ru.

Дмитрий Малышко стартует 28-м, Евгений Гараничев — 29-м, Матвей Елисеев — 54-м, Максим Цветков — 84-м, а одним из последних спринт начнёт Семён Сучилов (102-й).

Женский спринт в Рупольдинге пройдёт также 17 января. Начало гонки в 16:30. Первой из россиянок на трассу отправится Евгения Павлова (2-й стартовый номер). Следом за ней стартуют Екатерина Юрлова-Перхт (10-я), Светлана Миронова (44-я), Маргарита Васильева (55-я), Анастасия Морозова (79-я) и Лариса Куклина (90-я).

Ранее News.ru сообщал, что мужской спринт на пятом этапе Кубка мира по биатлону был назначен на 16 января, но из-за плохой погоды был перенесён на 17 января. В рамках этапа состоятся мужская и женская эстафеты, а также масс-старты.


#биатлон #МартенФуркад #ЙоханнесБе #АлександрЛогинов
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