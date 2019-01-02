Немцы высказались о восстановлении РУСАДА

Глава Антидопингового агентства Германии Андреа Готцманн считает, что отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) должно быть продлено.
«Мы убеждены в том, что РУСАДА не выполнило требование Всемирного антидопингового агентства (WADA)», — приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung слова Готцманн.
Немка подчеркнула, что WADA должно проявить твёрдость в принятии окончательного решения по РУСАДА, так как это нужно для защиты чистых спортсменов.
В 2015 году РУСАДА признали несоответствующим кодексу WADA после появления информации о систематическом употреблении российскими атлетами запрещённых препаратов. Решение по восстановлению РУСАДА или отказу от него будет принято 14–15 января 2019-го.
Ранее News.ru сообщал, что напряжённость вокруг РУСАДА растёт.