«Не выложились на 100%»: Хинкель считает поражение «Спартака» заслуженным

https://static.news.ru/photo/887d430a-1b9a-11eb-8386-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcsm_official/vk.com

Помощник главного тренера футбольного клуба «Спартак» Андреас Хинкель считает поражение «Ростову» заслуженным. Московский клуб проиграл в матче 13-го тура Российской премьер-лиги со счётом 0:1.

Хинкель отметил, что команда не выкладывалась на сто процентов на поле, игроки совершили много простых ошибок

Чувствовалась нервозность, это придало «Ростову» сил. Первый тайм сыгран откровенно нехорошо, во втором — получше, но мы уже проигрывали. После удаления Денниса Хаджикадунича играть было не просто, потому что соперник сел в глубокую оборону. Нам нужна была удача, но её не случилось, — сказал помощник тренера на послематчевой пресс-конференции.

Специалист также объяснил, почему именно такие замены были произведены во время матча. По его словам, некоторые из них сработали, некоторые нет.

Александр Кокорин хорошо тренировался и был выпущен для усиления атаки, у Эсекеля Понсе были большие проблемы с мышцами, поэтому решили заменить, Виктор Мозес продолжает набирать форму шаг за шагом. После красной карточки Хаджикадунича изменили схему и стали играть 4-4-2, вышел Остон Урунов, но быстро получил травму. Пока не знаем, что именно с ним, будем проводить обследование, — отметил Хинкель.

В матче крайне нестабильно выглядел Зелимхан Бакаев, но по мнению специалиста, он сможет показать себя в этом сезоне.

Может, у него есть проблемы в личной жизни. Мы будем проводить анализ игры и разбирать командные и индивидуальные моменты. Но против «Ростова» не только он показал не лучшую игру, — заключил он.

Игра прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Ранее генеральный директор футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов связал поражение команды с «пустым стадионом», писал NEWS.ru.