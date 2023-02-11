Большунов стал победителем «Лыжни России» в Москве

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Александр Большунов

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем массовой гонки «Лыжня России», которая прошла в Москве. Спортсмен преодолел десятикилометровую дистанцию за 22 минуты 17,72 секунды, сообщает РИА Новости.

Второе место занял Рауль Шакирзянов (23.22,44), третьим стал Руслан Аблязизов (23.27,15)

«Лыжня России» — самая массовая гонка не только в России, но и в Европе. Поздравления со стартом направил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что гонка — это прекрасная возможность оценить свои силы, посоревноваться с начинающими спортсменами и опытными профессионалами, почувствовать себя частью большой сплоченной команды.

Отрадно, что эта замечательная инициатива, родившаяся более сорока лет назад, воплотилась в масштабный общенациональный проект. Именно такие — отлично организованные, доступные всем мероприятия, объединяющие огромное количество участников, — востребованы во все времена. Они закаляют характер, способствуют продвижению ценностей здорового образа жизни, воспитанию гармоничной личности, — говорится в телеграмме главы государства.

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва» Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023» на территории Олимпийского учебно-спортивного центра (ОУСЦ) «Планерная» Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва» Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023» на территории Олимпийского учебно-спортивного центра (ОУСЦ) «Планерная» Фото: Guo Feizhou/Global Look Press Два медведя-талисмана ведут детей на старт массового зимнего спортивного мероприятия «Лыжня России 2023» во Владивостоке Фото: Guo Feizhou/Global Look Press Два медведя-талисмана ведут детей на старт массового зимнего спортивного мероприятия «Лыжня России 2023» во Владивостоке Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва» Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023» на территории Олимпийского учебно-спортивного центра (ОУСЦ) «Планерная» Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва» Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023» на территории Олимпийского учебно-спортивного центра (ОУСЦ) «Планерная» Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Краснодарский край. Сочи. Горнолыжный курорт «Газпром» Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Краснодарский край. Сочи. Горнолыжный курорт «Газпром» Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва» Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023» на территории Олимпийского учебно-спортивного центра (ОУСЦ) «Планерная» Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва» Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023» на территории Олимпийского учебно-спортивного центра (ОУСЦ) «Планерная» Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press Лыжная гонка Лыжня России в Среднеуральске Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press Лыжная гонка Лыжня России в Среднеуральске Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва» Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023» на территории Олимпийского учебно-спортивного центра (ОУСЦ) «Планерная» Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва» Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023» на территории Олимпийского учебно-спортивного центра (ОУСЦ) «Планерная» Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва» Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023» на территории Олимпийского учебно-спортивного центра (ОУСЦ) «Планерная» Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва» Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2023» на территории Олимпийского учебно-спортивного центра (ОУСЦ) «Планерная» Фото: Петр Ковалев/ТАСС Ленинградская область. Автодром «Игора Драйв» Фото: Петр Ковалев/ТАСС Ленинградская область. Автодром «Игора Драйв»

Несколько лет назад из-за отсутствия снежного покрова и неблагоприятных погодных условий в ряде регионов России старт «Лыжни России» был перенесён.