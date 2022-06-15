На Украине заявили о бойкоте соревнований с участием россиян Министр спорта Украины заявил о бойкоте соревнований с участием россиян

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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что при допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований украинские атлеты будут бойкотировать эти старты. Отмечается, что это правило будет распространяться даже в случае выступление россиян и белорусов под нейтральным флагом. Слова Гутцайта приводит сайт Минспорта Украины.

В случае допуска спортсменов РФ и РБ к участию в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать соревнования, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что украинский ватерполист Никита Сазонов получил российский паспорт и будет выступать за «Штурм-2002» из Чехова. Прежде спортсмен выступал за команду Мариуполя.