Украинский ватерполист получил российский паспорт Украинский ватерполист Сазонов получил российский паспорт и будет выступать за «Штурм-2002»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский ватерполист Никита Сазонов получил российский паспорт и будет выступать за «Штурм-2002» из Чехова, передает «Матч ТВ» со ссылкой на директора училища олимпийского резерва № 4 (Чехов) Татьяну Подорожную. Ранее спортсмен выступал за команду Мариуполя.

Во всей этой ситуации его команда уезжала в Польшу, оттуда часть команды в Германию, часть — в Италию. Он своему тренеру сказал, что хочет поехать в Россию, — сказала Подорожная.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Диана Дэвис, представляющая танцы на льду, будет выступать за сборную США. Об этом сообщил американский журналист Дэйв Лиз. Он сослался на слова матери Дэвис, тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.