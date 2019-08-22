https://static.news.ru/photo/7fb45062-c4eb-11e9-a3d8-fa163e074e61_660.jpg Эндрю Парсонс Фото: paralympic.org

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс положительно оценил усилия российского паралимпийского комитета (ПКР) в борьбе с допингом. Об этом сообщил президент ПКР Владимир Лукин.

Он [Парсонс] отметил, что мы выполняем скрупулёзно и полностью все условия дорожной карты, - сказал глава ПКР.

По мнению Лукина, трудности, которые преследовали российскую сборную несколько лет, подходят к концу. Он также напомнил, что МПК принял решение допустить нашу команду на Паралимпиаду 2020 года в Токио и в Игры 2022 года в Пекине, пишет « Интерфакс ».

По полной форме и в полном объёме мы примем участие в этих Играх. Но есть там и слово «условно», это означает, что за нами будут пристально следить, чтобы мы выполняли условия дорожной карты в деле борьбы с допингом, - сказал глава ПКР.

Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года обнародовал планы по продажам билетов на данные соревнования. На Игры в Японии рассчитывают реализовать 7,8 млн билетов, а на Паралимпиаду — 2,3 млн, писал News.ru.