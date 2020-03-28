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Министерство спорта Российской Федерации закрывает все тренировочные базы с 29 марта на неопределённый срок из-за распространения коронавируса.

Здоровье людей является нашим главным приоритетом в ситуации с пандемией коронавируса. В соответствии с решениями президента России, Министерство спорта временно приостанавливает работу подведомственных учебно-тренировочных спортивных баз, — сказал министр спорта Олег Матыцин.

При этом Министерство спорта планирует перевести Учебно-тренировочный центр «Новогорск» в особый закрытый режим работы, который подразумевает изоляцию спортсменов, тренеров, специалистов и обслуживающего персонала на территории комплекса. При этом все, кто будут находиться на базе, пройдут тестирование на коронавирус и будут находиться под постоянным контролем врачей.

Матыцин попросил всех руководителей, спортсменов, тренеров, специалистов с пониманием отнестись к принятым мерах и внимательно относиться к своему здоровью.

Ранее Министерство спорта рекомендовало отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории России с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения, а также исключить участие во всех физкультурных и спортивных мероприятиях спортсменов, тренеров и других специалистов из субъектов РФ, в которых объявлен карантин, писал NEWS.ru.