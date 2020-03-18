https://static.news.ru/photo/ded90428-68f3-11ea-b508-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство спорта вводит дополнительные меры в целях предупреждения распространения коронавируса COVID-19.

В частности, рекомендуется отменить или перенести проведение всех официальных спортивных соревнований на территории России начиная с 21 марта 2020 года и до особого распоряжения, а также исключить участие во всех физкультурных и спортивных мероприятиях спортсменов, тренеров и других специалистов из субъектов РФ, в которых объявлен карантин.

Также Минспорт рекомендует установить ограниченный режим работы организаций, осуществляющих спортивную подготовку детей, проводя занятия только с письменного согласия родителей и в группах не более чем 30 человек.

Соответствующий приказ «Об отмене или переносе спортивных соревнований на территории России в целях предупреждения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» подписал министр спорта Олег Матыцин, сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Ранее сообщалось, что Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) направила письмо в Министерство спорта РФ о переносе женского чемпионата страны, который должен был пройти с 20 по 27 марта в Пензе, из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.