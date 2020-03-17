https://static.news.ru/photo/ccfb072c-682d-11ea-9370-fa163e074e61_660.jpg Фото: sportgymrus.ru

Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР) направила письмо в Министерство спорта Российской Федерации о переносе женского чемпионата страны, который должен был пройти с 20 по 27 марта в Пензе, из-за распространения коронавируса.

Отмечается, что данное решение было согласовано с тренерским штабом, сообщает пресс-служба ФСГР.

Ранее этап Кубка мира по художественной гимнастике в болгарской Софии был перенесён из-за ситуации с коронавирусом. Новая дата проведения соревнований будет объявлена позже, писал NEWS.ru.