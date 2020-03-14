Этап Кубка мира по художественной гимнастике в болгарской Софии перенесён из-за ситуации с коронавирусом.
Новая дата проведения соревнований будет объявлена позже, сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).
Этап в Болгарии должен был пройти с 10 по 12 апреля.
В течение марта в Испании и Франции должны были пройти два этапа Гран-при по художественной гимнастике. Однако соревнования были отменены из-за угрозы распространения коронавируса, писал ранее NEWS.ru.
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