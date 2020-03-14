https://static.news.ru/photo/f979d1ac-65ee-11ea-a251-fa163e074e61_660.jpg Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender/Global Look Press

Этап Кубка мира по художественной гимнастике в болгарской Софии перенесён из-за ситуации с коронавирусом.

Новая дата проведения соревнований будет объявлена позже, сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Этап в Болгарии должен был пройти с 10 по 12 апреля.

В течение марта в Испании и Франции должны были пройти два этапа Гран-при по художественной гимнастике. Однако соревнования были отменены из-за угрозы распространения коронавируса, писал ранее NEWS.ru.