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Министерство спорта РФ подвело итоги года

Павел Колобков Сергей Лантюхов/News.ru

Павел Колобков

спорт [ версия для печати ]

Министр спорта России Павел Колобков, подводя итоги работы ведомства, заявил, что ключевым показателем в 2018 году был процент вовлечённости населения в спорт.

«В принципе, мы уже сейчас понимаем динамику по достижениям показателей. Главный из которых, показатель систематически занимающихся физической культурой и спортом, составит не менее 37,6%  51 миллион человек  против 36,8% в 2017 году. Это формируется за счёт учащихся, студентов, молодежи. Ежегодно проводим порядка 300 крупных соревнований. Отдельно для этого утвердили концепцию развития студенческого спорта. Мы открыли 25003000 центров комплексов ГТО», — сказал он на расширенном заседании коллегии в Новогорске.

Также он заявил, что в этом году Россия занимает третье место в неофициальном зачёте по летним видам спорта после Китая и США.

«Если же говорить о чемпионатах Европы по летним видам спорта, то мы уверенно занимаем первое место. По итогам первенств мира по летним видам спорта — мы также занимаем лидирующие места», — сказал Колобков.

Что касается проведения чемпионата мира по футболу, то, по его словам, «оценка была дана положительная не только в России, но и во всем мире».

«Он вошёл в историю. Сейчас перед нами стоит важная задача — обеспечить наследие чемпионата мира. У нас предусмотрена большая программа. В следующем году мы приступим к реконструкции некоторых объектов», — сказал он.

Говоря о массовом спорте, Колобков заявил: «В каждом регионе будут созданы площадки. Сейчас наша задача — заключить соглашения с регионами. Мы, по сути, должны изменить отношение людей к спорту», — сказал министр.

Ранее вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец заявила, что год для российского спорта был успешным.


#ПавелКолобков #министерствоспорта #итоги #коллегияМинистерстваспорта
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