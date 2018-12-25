«Милан» поспорит с УЕФА

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Игроки «Милана» Алессио Ромагноли и Гонсало Игуаин

Футбольный клуб «Милан» на своем официальном сайте заявил, что обжалует санкции со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Клуб был наказан за нарушения правил финансового fair-play.

Ранее «Милан» обязали выплатить 12 млн евро. Команде ограничили заявку на участие в еврокубках и обязали вернуться к соответствию требованиям к лету 2021 года. В противном случае клуб ждёт дисквалификация на неопределённый срок.

Как писал News.ru, экс-тренер «Спартака» оправдался за допинг-скандал.